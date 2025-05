Ferrari Hamilton e Leclerc hanno un’utilitaria Le uniche certezze sono loro non Elkann non Vasseur Turrini

La situazione della Ferrari è quella che è: dopo sei Gran Premi disputati, il team di Maranello – a secco di titoli dal lontano 2008 – ha racimolato soltanto 94 punti (152 in meno della McLaren capolista!) e versa in una situazione di sconforto totale. Tanto che all’interno dei box non mancano le scaramucce, così come le polemiche tra appassionati ad addetti ai lavori. Leo Turrini, noto giornalista ed esperto di Formula 1, fa il punto della situazione in casa della Rossa senza usare – come sempre – giri di parole. Vi proponiamo di seguito un estratto delle sue considerazioni postate sul blog “Profondo Rosso“.Ferrari, cosa succede? L’analisi di Leo Turrini“Ho inaugurato l’esperienza di questo blog ormai quasi venti anni fa”, esordisce Turrini facendo subito intendere il tono della sua analisi. 🔗Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ferrari, Hamilton e Leclerc hanno un’utilitaria. Le uniche certezze sono loro, non Elkann, non Vasseur (Turrini)

