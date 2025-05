Federico Sirianni dal 9 maggio il nuovo disco La promessa della felicità

ROMA – “La promessadellafelicità” di FedericoSirianni, in uscita per Squilibri, canta di una condizione e di un destino in cui l’affanno del cuore e l’incertezza della mente sembrano sciogliersi solo nel compiersi improvviso di un’attesa, nella ricchezza di piccole gioie quotidiane. Di canzone in canzone, come stazioni di una possibile via di redenzione nella ricerca di un’esistenza che quanto meno ci assomigli, si leva così un sommesso ma potente cantico su un sentimento e un’attitudine universali che cadenzano i giorni degli esseri umani, dominati da una tensione impossibile a risolversi in un abbraccio definitivo e sospinti sempre oltre: la linea dell’orizzonte di fronte come anche la gioia di un momento o il rinnovarsi di antiche pene.L’album prende il titolo dal brano omonimo che, votato nel 2024 tra le cinque migliori canzoni dell’anno dalla Giuria del Premio Tenco, ha poi tracciato il cammino e preparato il terreno alle altre canzoni che si dispongono come tessere di un unico mosaico, interamente dedicato alle molteplici declinazioni dellafelicità. 🔗Lopinionista.it © Lopinionista.it - Federico Sirianni, dal 9 maggio il nuovo disco “La promessa della felicità”

Milano, 4 aprile 2025 - Indicato da Bruno Lauzi come il vero erede della scuola genovese dei cantautori, stasera porterà alla Scighera i pezzi del suo nuovo disco, a partire dal brano ‘La promessa della felicità’, che è stato votato dalla giuria del Premio Tenco tra le 5 migliori canzoni del 2024 e che vede alla batteria Rafa Gayol, storico musicista di Leonard Cohen. Prenderà il via da Milano il nuovo tour del cantautore Federico Sirianni, che sarà in concerto oggi alle 21 a La Scighera di via Candiani. 🔗ilgiorno.it

