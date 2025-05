Far west in piazza Perugino | fermati in due

La polizia locale è intervenuta oggi in piazzaPerugino per una lite tra due persone, (forse coinvolta una terza, la madre di uno dei due) che si sono picchiate davanti a un bar davanti agli occhi attoniti di numerosi astanti. I due sono stati fermati dagli agenti. Sono rimasti feriti lievemente. 🔗Triesteprima.it © Triesteprima.it - Far west in piazza Perugino: fermati in due

Su questo argomento da altre fonti

Far West in piazza Municipio a Messina, maxi rissa e 7 arresti: l'appuntamento per regolare i conti e le botte - Sette arresti per rissa aggravata in Piazza Unione Europea: vecchi rancori sfociano in violenza. Misure cautelari disposte. 🔗notizie.virgilio.it

?Sparatoria a Monreale, 3 ragazzi morti e 2 feriti gravi per lite in piazza. «Scene da far west» - È di tre morti e due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime hanno 26 anni e 23 anni; i feriti 33 anni e... 🔗ilmessaggero.it

?Sparatoria a Monreale, tre morti e due feriti dopo una lite in piazza. «Scene da far west» - È di tre morti e due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime hanno 26 anni e 23 anni; i feriti 33 anni e... 🔗ilmessaggero.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Far west in piazza Perugino: fermati in due; Due accoltellamenti a Trieste: un operaio italiano a San Giacomo e un ragazzo straniero in piazza Perugino. È gravissimo; Il FarWest alla 'Città della Domenica' con duelli e musica coutry; Violenta lite in un bar di via Settefontane, avventore in pronto soccorso. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media