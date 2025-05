Far west in piazza Perugino | blitz della Locale due denunciati

La polizia Locale è intervenuta oggi in piazzaPerugino per una lite tra due persone, (forse coinvolta una terza, la madre di uno dei due) che si sono picchiate davanti a un bar davanti agli occhi attoniti di numerosi astanti. Sono rimasti feriti lievemente e hanno rifiutato le cure. Entrambi. 🔗Triesteprima.it © Triesteprima.it - Far west in piazza Perugino: blitz della Locale, due denunciati

Le notizie più recenti da fonti esterne

La polizia locale è intervenuta oggi in piazza Perugino per una lite tra due persone, (forse coinvolta una terza, la madre di uno dei due) che si sono picchiate davanti a un bar davanti agli occhi attoniti di numerosi astanti. I due sono stati fermati dagli agenti. Sono rimasti feriti lievemente... 🔗triesteprima.it

Sette arresti per rissa aggravata in Piazza Unione Europea: vecchi rancori sfociano in violenza. Misure cautelari disposte. 🔗notizie.virgilio.it

È di tre morti e due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime hanno 26 anni e 23 anni; i feriti 33 anni e... 🔗ilmessaggero.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Far west in piazza Perugino: fermati in due; Due accoltellamenti a Trieste: un operaio italiano a San Giacomo e un ragazzo straniero in piazza Perugino. È gravissimo; Il FarWest alla 'Città della Domenica' con duelli e musica coutry; Violenta lite in un bar di via Settefontane, avventore in pronto soccorso. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Far West piazza Moro, spaccio con le buste dei cassonetti. Oscar del coraggio al netturbino: un eroe - Come viene confezionata e spacciata la droga nel Far West di piazza Moro? Semplice, strappando le buste dei cassonetti posizionati in zona, causando così la caduta della busta all’interno e i ... 🔗msn.com

Far west in piazza della Vittoria poi la rissa finisce dentro un negozio: quattro arresti – VIDEO - Ieri sera, poco prima delle 19,30 le scene da far west si sono ripetute in Piazza della Vittoria, proprio davanti al Monumento ai Caduti, sia in strada sia all’interno del negozio “Frutta e verdura da ... 🔗youtvrs.it