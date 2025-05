Ex Milan Beckham su Yamal | È la cosa più vicina a Messi che abbia mai visto

David Beckham, ex giocatore del Milan, ha espresso un paragone audace su Lamine Yamal ai microfoni di CBS: le sue parole 🔗Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Beckham su Yamal: “È la cosa più vicina a Messi che abbia mai visto”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tijjani Reijnders e Christian Pulisic decidono Milan-Como in favore del Diavolo. er l'esterno statunitense continua una stagione straordinaria 🔗pianetamilan.it

Il possibile arrivo di Orsolini e le parole su Maldini sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan 🔗pianetamilan.it

Uno dei calciatori più talentuosi passati dal Milan nel corso delle ultime decadi è senza ombra di dubbio David Beckham. Gli auguri di Walker 🔗pianetamilan.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ex Milan, Beckham su Yamal: “È la cosa più vicina a Messi che abbia mai visto”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Thuram consola Yamal dopo Inter-Barcellona ma poi sui social... - Oltreoceano, negli Usa, in queste situazioni si dice "game recognizes game" che, in sintesi, non sarebbe altro che il rispetto reciproco tra campioni. Ecco, ieri sera, tra Thuram e Yamal, dopo la pazz ... 🔗msn.com

Ex AC Milan Coach Argues ‘If Inter Milan Stopped Messi In 2010 They Can Stop Yamal Now’ Ahead Of Barcelona Champions League Showdow | OneFootball - And in the view of former Milan and England coach Fabio Capello, “Lamine Yamal is not Messi.” “If Inter managed to stop Messi in 2010, they can do it again now against Lamine Yamal for Barcelona.” ... 🔗onefootball.com

Ex AC Milan Coach Argues ‘If Inter Milan Stopped Messi In 2010 They Can Stop Yamal Now’ Ahead Of Barcelona Champions League Showdow | OneFootball - Fabio Capello feels that “if Inter Milan stopped Lionel Messi, they can stop Lamine Yamal” in their Champions League tie against Barcelona. The legendary former AC Milan, Real Madrid, and England ... 🔗onefootball.com