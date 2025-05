Europa Universalis 5 | rivelato il nuovo grand strategy di Paradox

Dopo un anno di attesa e criptici diari di sviluppo, Paradox Interactive ha finalmente alzato il velo sul tanto discusso “Progetto Caesar”. Con sorpreesa di nessuno nella comunità di appassionati si tratta di EuropaUniversalis 5. L’annuncio, avvenuto oggi 8 maggio 2025, segna l’arrivo del nuovo capitolo di una delle serie di strategia più iconiche – a oltre dodici anni di distanza dal suo predecessore – e promette di inaugurare una “nuova era per la grande strategia”. Il titolo è atteso su PC tramite Steam, con una data di uscita per ora indicata con un generico “coming soon”.Sviluppato negli ultimi cinque anni da Paradox Tinto – lo studio con sede a Barcellona composto da “modder, super fan e i migliori sviluppatori di tutto il mondo” – EuropaUniversalis 5 si presenta come un titolo estremamente ambizioso. 🔗Nerdpool.it

