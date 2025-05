Europa League Mount trascina il Manchester United | Tottenham in scioltezza

La tre giorni di coppe europee si è conclusa oggi, anche grazie alle due semifinali di ritorno di EuropaLeague. Si comincia dal ManchesterUnited, che continua a stupire nelle competizioni internazionali e batte 4-1 l’Athletic Bilbao in quel di Old Trafford. Mikel Jauregizar porta in vantaggio i baschi a sorpresa al 31?, con Mason Mount che pareggia i conti al 72?. Da quel momento, gli inglesi vanno sul velluto. Prima Casemiro completa la rimonta, poi Rasmus Hojlund cala il tris all’85’. L’autore del momentaneo 1-1 si ripete al 91? segnando il definitivo 4-1 e spedendo la sua squadra in finale.Ultimo atto dell’EuropaLeague che è stato raggiunto anche dal Tottenham, abile a difendere il 3-1 maturato all’andata vincendo 2-0 con il Bodo Glimt in Norvegia. Succede tutto, di fatto, nella ripresa, con Dominic Solanke che rompe il ghiaccio all’ora di gioco. 🔗Sololaroma.it © Sololaroma.it - Europa League, Mount trascina il Manchester United: Tottenham in scioltezza

In Europa League si scatena il tornado Dybala. La doppietta dell'argentino spazza via il Porto e regala gli ottavi alla RomaL'articolo Europa League, uno spettacolare Dybala trascina la Roma: giallorossi agli ottavi proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

AGI - La Roma agli ottavi di finale di Europa League nel segno di Paulo Dybala: l'argentino è assoluto mattatore con una doppietta e tante giocate illuminanti nel 3-2 con cui i giallorossi hanno battuto il Porto, dopo l'1-1 in trasferta della scorsa settimana. Ranieri cambia poco rispetto all'andata e solo per cause di forza maggiore: El Shaarawy e Paredes al posto degli squalificati Saelemaekers e Cristante, oltre a Shomurodov al posto di Dovbyk, fermatosi nella rifinitura per un risentimento agli adduttori. 🔗agi.it

