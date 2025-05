Esplosione all' ex Ilva di Taranto e incendio dopo lo scoppio del tubo dell' altoforno colonna di fumo nero

incendio all'altofornodell'ex Ilva di Taranto, con una colonna di fumo: nessun operatore coinvolto, ma resta la paura dei residenti per le emissioni 🔗Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Esplosione all'ex Ilva di Taranto e incendio dopo lo scoppio del tubo dell'altoforno, colonna di fumo nero

Ex Ilva, parla il giudice Del Coco: «Processo Ilva a Potenza? Atto d?amore per Taranto» - «Un atto d?amore verso la città che ha salvato il nucleo principale del processo». Cancellare la sentenza di primo grado di ?Ambiente svenduto? con il suo carico... 🔗quotidianodipuglia.it © quotidianodipuglia.it - Ex Ilva, parla il giudice Del Coco: «Processo Ilva a Potenza? Atto d?amore per Taranto»

Taranto: Nuova Ilva Decarbonizzata per un Futuro Sostenibile, dice il Ministro Pichetto - "A Taranto siamo impegnati su una nuova Ilva decarbonizzata e questo significa riavviare tutto un sistema di innovazione e modello di azione e salubrità, con particolare riferimento alla salute e alla sostenibilità". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, in un videomessaggio inviato all'assemblea di Confindustria Taranto "Le rotte del cambiamento". In questo contesto, ha aggiunto, è importante anche "il porto di Taranto. 🔗quotidiano.net © quotidiano.net - Taranto: Nuova Ilva Decarbonizzata per un Futuro Sostenibile, dice il Ministro Pichetto

Chiamato per intervento un anno dopo la morte per cancro, la rabbia della vedova di un operaio dell'Ilva di Taranto - "Il medico gli curava il bruciore allo stomaco con i fermenti lattici, ma lui aveva un cancro ed è morto in poco tempo, prima di potersi operare. Siamo stati lasciati soli e, alla fine, anche la beffa: la telefonata per l'intervento è arrivata quando mio marito era morto da un anno". Ha pensato a uno scherzo Cristina Galianni, vedova di Antonio Spinosa, operaio dell'Ilva di Taranto ucciso "da un tumore ambientale", come ricorda il sindacalista che ha seguito la vicenda. 🔗tgcom24.mediaset.it © tgcom24.mediaset.it - Chiamato per intervento un anno dopo la morte per cancro, la rabbia della vedova di un operaio dell'Ilva di Taranto

