Esce da scuola e scompare nel nulla a 16 anni si cerca Cristian L’appello della zia | “Aiutateci”

C'è grande apprensione per Cristian, ragazzo di 16 anni scomparso nel pomeriggio di oggi dopo essersi allontanato da Ostia. L'appello della zia online: "Aiutateci". 🔗Fanpage.it

Ricerche in corso per ritrovare il trentatreenne Alessandro De Santis, uscito di casa e scomparso nel nulla domenica scorsa.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Attimi di paura, poi il lieto fine. E’ quanto accaduto venerdì pomeriggio a Lagosanto, quando intorno alle 14.45 è scomparsa una bambina di 2 anni. A dare l’allarme è stata la famiglia – di origini straniere – che hanno immediatamente contattato i carabinieri.Iscriviti al canale WhatsApp di... 🔗ferraratoday.it

Lastra a Signa (Firenze), 8 marzo 2025 – Una ragazza di 14 anni, Fei Sun, residente a Lastra a Signa (Firenze) è scomparsa dalla mattina del 6 marzo quando è uscita dalla sua abitazione di via Lavagnini. La Prefettura di Firenze ha attivato nella giornata di ieri il Piano ricerche persone scomparse. Secondo le ricostruzioni fornite dalla famiglia, la mattina del 6 marzo la ragazza è uscita da casa e si sarebbe dovuta recare all’istituto Russel Newton di Scandicci. 🔗lanazione.it

