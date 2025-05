Eolico e buonsenso

L’Eolico nelle Marche, atto secondo. Il dibattito aperto dall’inchiesta del Carlino sull’assalto delle mega pale all’Appennino – dieci progetti di parchi eolici in coda al Mase per oltre ottanta aerogeneratori alti cento e più metri da drizzare sui nostri paesaggi più belli – registra la presa di posizione di Legambiente. Dice Marco Ciarulli, il presidente regionale: “Ci sono molti progetti presentati da privati al ministero e alla Regione, le comunità hanno il diritto di essere coinvolte. A monte, è necessaria una pianificazione che parta dall’individuazione delle aree idonee, dove la realizzazione di questi impianti avrà un iter semplificato. A oggi, la Regione non le ha ancora individuate. Dobbiamo evitare di utilizzare queste lacune come pretesti per contrastare in toto la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, anche in virtù di una presunta sostenibilità ambientale”. 🔗Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Eolico e buonsenso

