Elio Germano accende i David di Donatello 2025 | “Un palestinese ha la stessa dignità di un israeliano”

Roma, 7 mag. (askanews) - Il cinema italiano al Quirinale. I candidati ai David di Donatello hanno sfilato davanti alla sede della Presidenza della repubblica dove sono attesi per la tradizionale cerimonia prima dell'assegnazione dei riconoscimenti.Fra loro Elena Sofia Ricci, che condurrà la 70esima cerimonia di premiazione insieme con Mika, Celeste Dalla Porta, candidata a miglior attrice protagonista per "Parthenope" di Paolo Sorrentino; Fabrizio Gifuni, candidato a miglior attore protagonista per "Il tempo che ci vuole"; Valeria Bruni Tedeschi, candidata a miglior attrice non ...

David di Donatello 2025, Elio Germano critica il ministro Giuli: “Fatico ad ascoltarlo” - Elio Germano, alla cerimonia al Quirinale di presentazione dei premi David di Donatello 2025, ha criticato l’operato del Ministro della Cultura Giuli. “Meno male che c’è il presidente Mattarella, perché io ho fatto fatica invece ad ascoltare il rappresentante della cultura del nostro paese, il ministro” ha detto l’attore ai microfoni di LaPresse. “Non voglio esprimere la mia opinione personale, vorrei che il ministro si confrontasse con i diversi rappresentanti della nostra categoria”, aggiunge l’attore, secondo cui “il cinema è davvero in crisi e noi crediamo per grossa responsabilità del ... 🔗metropolitanmagazine.it © metropolitanmagazine.it - David di Donatello 2025, Elio Germano critica il ministro Giuli: “Fatico ad ascoltarlo”

Elio Germano accende i David di Donatello 2025: “Un palestinese ha la stessa dignità di un israeliano” - La cerimonia dei David di Donatello 2025 è stata scossa dalle parole di Elio Germano, premiato come miglior attore protagonista per la sua interpretazione in "Berlinguer, la grande ambizione". 🔗fanpage.it

David di Donatello 2025, Elio Germano vince il premio come Miglior Attore Protagonista - Primi anni Settanta. Enrico Berlinguer sa di non poter accedere al governo se non attraverso un’alleanza fra le forze popolari antifasciste, ovvero quelle comuniste, socialiste e cattolico-progressist ... 🔗mymovies.it

