Eli Roth torna con Ice Cream Man il suo film più spaventoso di sempre

Il regista di Hostel e Cabin Fever torna con un nuovo film horror ambientato in un'estate da incubo: ecco tutto quello che c'è da sapere su Ice Cream Man. Dopo il successo di Thanksgiving, Eli Roth è pronto a tornare dietro la macchina da presa con un nuovo progetto horror che promette di essere il suo film "più folle e terrificante" di sempre. Si tratta di Ice Cream Man, una pellicola dal tono cupo e disturbante, finanziata e prodotta da Media Capital Technologies (MCT) e The Horror Section. Di cosa parla il nuovo film di Eli Roth? La trama ruota attorno a una cittadina apparentemente perfetta, travolta dall'incubo quando un sinistro gelataio inizia a distribuire dolci ai bambini. con effetti inquietanti. Al momento non sono stati rivelati altri dettagli, . 🔗Movieplayer.it © Movieplayer.it - Eli Roth torna con Ice Cream Man, il suo film più spaventoso di sempre

Su questo argomento da altre fonti

“La liceale seduce i professori”: Quentin Tarantino e Eli Roth innamorati pazzi delle commedie all’italiana e delle grandi colonne sonore - C’è una cosa che accomuna il regista e attore Eli Roth al grande amico Quentin Tarantino: il grande amore per le commedie all’italiana. Non ne hanno fatto mai mistero e lo hanno ribadito in diverse interviste. Quello che è ancora più interessante è che in America c’è grande rispetto per i compositori della colonne sonora non solo dei B-Movie (da “La liceale seduce i professori” a “Una vergine in famiglia”), ma anche dei grandi film della nostra cinematografia che hanno avuto successo anche all’estero. 🔗ilfattoquotidiano.it

Eli Roth fonda una nuova casa di produzione dedicata all'horror - Il regista e produttore ha deciso di fondare una nuova media company che si occuperà soprattutto di produzioni legate al cinema dell'orrore. Eli Roth ha deciso di collaborare con Media Capital Technologies per fondare The Horror Section, una nuova società che si occuperà di produrre e distribuire film horror originali. La media company si occuperà non solo di cinema ma anche di televisione, videogiochi, podcast ed eventi dal vivo. 🔗movieplayer.it

The Rotten Fruit, la serie animata di Eli Roth è su WeShort (e c’è anche Lynch!) - Il regista Eli Roth annuncia una partnership esclusiva tra la sua nuova 360 media company The Horror Section e WeShort, la più grande piattaforma globale di distribuzione e streaming di cortometraggi, per presentare e celebrare una delle sue opere più iconiche: The Rotten Fruit, una serie animata in stop motion.The Rotten Fruit, che potete vedere a questo link, su WeShort, è una serie di otto episodi che racconta le disavventure della band di frutta più famosa al mondo, che però si rivela disgustosa dietro le quinte. 🔗cinemaserietv.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Eli Roth torna con Ice Cream Man, il suo film più spaventoso di sempre; Eli Roth prepara il suo film horror Ice Cream Man, una storia inquietante e cupa in arrivo nel 2026; Eli Roth torna con Ice Cream Man, horror indipendente in cittadina segreta ambientato in Canada; Ice Cream Man: Eli Roth rivela il suo film più spaventoso di sempre, pronto a farvi gelare il sangue!. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Eli Roth torna con Ice Cream Man, il suo film più spaventoso di sempre - Dopo il successo di Thanksgiving, Eli Roth è pronto a tornare dietro la macchina da presa con un nuovo progetto horror che promette di essere il suo film "più folle e terrificante" di sempre. Si tratt ... 🔗msn.com

Eli Roth torna al cinema con “Ice Cream Man”: un horror audace e disturbante in arrivo nel 2026 - Eli Roth torna alla regia con "Ice Cream Man", un film horror audace e inquietante, prodotto da Media Capital Technologies e The Horror Section, le cui riprese inizieranno in estate in Canada. 🔗ecodelcinema.com

The Rotten Fruit, la serie animata di Eli Roth è su WeShort (e c’è anche Lynch!) - Il regista Eli Roth annuncia una partnership esclusiva tra la sua nuova 360 media company The Horror Section e WeShort, la più grande piattaforma globale di distribuzione e streaming di ... 🔗msn.com