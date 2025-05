Elezione di Leone XIV il vescovo la segue con centinaia di giovani | Da subito in ascolto del suo magistero

subito dopo l’Elezione del nuovo Papa, Leone XIV, il vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza, ha espresso la gioia e la gratitudine a nome suo e di tutta la Diocesi. Già alla fumata bianca, alle 18.07 le campane di molte parrocchie cittadine hanno preso a suonare a festa. Il vescovo ha seguito. 🔗Forlitoday.it © Forlitoday.it - Elezione di Leone XIV, il vescovo la segue con centinaia di giovani: "Da subito in ascolto del suo magistero"

Elezione Papa Leone XIV, arriva il messaggio di De Laurentiis - Aurelio De Laurentiis ha voluto subito salutare l’elezione di Papa Leone XIVQuesto pomeriggio, di fatto, sarà scritto nel libro di storia, visto che è stato eletto il nuovo Papa. Verso le ore 18.00, infatti, c’è stata l’attesissima fumata bianca.Il nuovo Papa, dunque, è lo statunitense Robert Francis Prevost, il quale si chiamerà con il nome di Leone XIV. Proprio in questi minuti, tra l’altro, è arrivato anche il messaggio di Aurelio De Laurentiis per il nuovo Pontefice. 🔗spazionapoli.it

Il Significato ed il Programma Nel Nome Papale Scelto da Papa Leone XIV, nuovo Vescovo di Roma. - Il Cardinale Robert Francis Prevost, nato a Chicago nel 1955, è stato eletto 267º Papa della Chiesa Cattolica e ha scelto il nome papale Leone XIV. Significato del nome papale “Leone XIV” La scelta del nome papale è un momento di grande valore simbolico e spirituale, rappresentando una “seconda nascita” e un legame con la [...] 🔗mondouomo.it

Prevost è il nuovo Papa, i leader del mondo salutano Leone XIV - (Adnkronos) – Robert Francis Prevost è il 267esimo Papa. Il primo Pontefice americano, eletto al quarto scrutinio, ha scelto il nome di Leone XIV. Il cardinale è nato 69 anni fa a Chicago ma è anche cittadino del Perù. Prevost, infatti, ha acquisito la doppia cittadinanza nel 2015 dopo aver trascorso la maggior parte della […] 🔗periodicodaily.com

Il vescovo Vito Piccinonna in visita ad Amatrice, festeggia l'elezione di Papa Leone XIV - RIETI - Giornata particolare oggi ad Amatrice: il Vescovo Vito Piccinonna era in visita oggi pomeriggio presso la Parrocchia di S.Agostino quando è arivvata la fumata bianca dal Vaticano: ... 🔗ilmessaggero.it

"Habemus papam": Dominique Mamberti annuncia l'elezione di Leone XIV - L’americano unisce rigore dottrinale, compassione pastorale e una visione missionaria del Vangelo CITTÀ DEL VATICANO. Habemus Papam. Robert Francis Prevost è papa Leone XIV. Un Conclave rapidissimo lo ... 🔗lastampa.it

Eletto Papa Leone XIV, il vescovo di Pozzuoli Villano: «Un dono dello Spirito Santo per la Chiesa» - «Siamo felici che lo Spirito Santo abbia donato un nuovo Papa alla sua Chiesa, un papa che sarà testimone di Cristo e annunciatore del Vangelo». Con queste parole ... 🔗msn.com