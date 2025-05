elezione del nuovo pontefice leone xiv la nota di castelli

Il Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016: “La sua missione sarà un esempio per il Centro Italia che vuole rinascere”ROMA – “Con grande emozione, il mondo accoglie Robert Francis Prevost come Papa Leone XIV. Dalla Loggia delle Benedizioni, ha inaugurato il suo pontificato con un messaggio che risuona forte e chiaro: “Pace a tutti i popoli, pace disarmante, umile, perseverante”. In un momento storico così delicato, Papa Leone XIV ci invita a costruire insieme ponti di solidarietà e amore, unendo i cuori e le menti per il bene di tutti. Figlio spirituale di Sant’Agostino, ha scelto un nome che richiama una Chiesa capace di guidare e sostenere ogni individuo, non solo nella vita spirituale, ma anche in quella sociale. La sua missione di ricostruzione va oltre la terra: riguarda la ricostruzione dei cuori, la forza di rialzarsi e la speranza in un futuro migliore. 🔗Lopinionista.it

