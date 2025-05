Eletto Papa Leone XIV canti e balli in piazza | Siamo peruviani orgogliosi di lui

balli, cori, bandiere e tanta, tanta emozione tra i fedeli in piazza, commossi ed entusiasti per l’elezione di Prevost come nuovo Pontefice, PapaLeone XIV. “E’ emozionante veramente”, dicono alcuni fedeli arrivati dal Perù, “un’emozione grandissima per tutto il popolo peruviano”. “Siamo americani quindi per noi è emozionante”, dicono altri. 🔗Lapresse.it © Lapresse.it - Eletto Papa Leone XIV, canti e balli in piazza: “Siamo peruviani, orgogliosi di lui”

