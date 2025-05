Eletto il nuovo papa | è il cardinale Prevost si chiamerà Leone XIV

Il nuovo pontefice è stato Eletto, è il cardinale Robert Francis Prevost, si chiameràLeone XIV. La fumata bianca, arrivata alle 18.08, ha scatenato l'ovazione di piazza San Pietro.Il nome del successore di papa Francesco è stato annunciato dal cardinale protodiacono che si è affacciato dalla. 🔗Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Eletto il nuovo papa: è il cardinale Prevost, si chiamerà Leone XIV

