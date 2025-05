Ed Sheeran pubblica il video del nuovo Old Phone

Il nuovovideoclip musicale di Ed Sheeran per la toccante ballata Old Phone è fuori ora, offrendo ai fan un'anteprima ancora più sentita del suo atteso album Play. Questa traccia intima e riflessiva segue la pubblicazione del singolo Azizam (#1 nella classifica radiofonica italiana EarOne), segnando la seconda anticipazione del progetto discografico che vedrà la luce il 12 settembre e che è già possibile pre-ordinare sulle principali piattaforme digitali e nei negozi di dischi.A Napoli, intanto, in Piazza del Plebiscito, è apparsa una cabina telefonica inglese tutta rosa come la cover dell'album Play. All'interno, a partire da domani, si potranno ascoltare dei messaggi di Ed e un'anteprima di alcuni brani del disco.

Ed Sheeran, esce oggi il video di “Azizam” in stile persiano - ROMA (ITALPRESS) – Il cantautore britannico Ed Sheeran è stato nominato dalla rivista Time tra le 100 persone più influenti del 2025 ed è il protagonista di una delle 5 copertina mondiali della storica rivista americana. Ed ha appena pubblicato il suo nuovo singolo “Azizam”, un ritorno alla gioia, alla luce, all’amore e al divertimento, ed è uscito il video ufficiale realizzato in collaborazione con il regista americano-iraniano Saman Kesh. 🔗unlimitednews.it

Ed Sheeran, ‘Azizam’: 10 curiosità sul singolo e tutto quello che sappiamo sull’album ‘Play’ - Ed Sheeran è tornato, e stavolta ci travolge con Azizam, primo singolo del suo nuovo album ‘Play’, la cui uscita è da attendersi tra settembre e ottobre 2025. Dopo aver chiuso la saga matematica con ‘Subtract’ e aver pubblicato ‘Autumn Variations’, il cantautore britannico cambia marcia e si lancia in un progetto che si preannuncia gioioso, pieno di vita, nel segno del colore simbolo fucsia. Ma cosa rende Azizam così speciale? E cosa sappiamo di ‘Play’? Ecco 10 curiosità sul singolo e tutte le chicche sul disco che già non vediamo l’ora di ascoltare. 🔗funweek.it

