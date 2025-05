Ecco i cani bagnino a Forte dei Marmi tornano in spiaggia gli speciali salvagente

Forte dei Marmi, 8 maggio 2025 – Bagnini davvero ’speciali’ sono pronti a tornare in azione sulla spiaggia delle Dune. Anche quest’anno infatti le unità di cani di salvataggio sono pronte ad avviare, dal primo giugno, l’ottava stagione a servizio di cittadini e turisti. La Scuola italiana cani salvataggio è la più grande organizzazione europea dedicata alla formazione di cani da salvataggio nautico e dei loro conduttori per il soccorso in mare. Le unità cinofile vengono impiegate nella sorveglianza delle spiagge durante la stagione balneare, in collaborazione con la Guardia costiera e nell’estate 2024 sono stati sei gli interventi messi in atto, per un totale di otto persone tratte in salvo.“Abbiamo oltre 150 unità cinofile brevettate, con brevetto di conduttore o bagnino – spiega il vice presidente Sics sezione Toscana Loris Roffo – si tratta di un servizio totalmente su base volontaria: infatti durante l’inverno i proprietari di quattro zampe vengono a formarsi sulla con i propri cani proprio sulla spiaggia di Forte dei Marmi. 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - Ecco i cani bagnino a Forte dei Marmi, tornano in spiaggia gli speciali salvagente

