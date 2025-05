È uguale a Ranieri! Macché è Gualtieri Sui social impazza la corsa al sosia di Prevost – Le immagini

È già partita la corsa dei meme sui social dopo l’elezione di Robert Francis Prevost a nuovo Papa con il nome di Leone XIV, ma nelle prime ore più calde il giochino che va per la maggior è la caccia alle somiglianze. In tantissimi vedono una somiglianza con l’allenatore della Roma, Claudio Ranieri. «Certo, Ranieri ha fatto un ottimo lavoro con la Roma ed è vicino alla Città del Vaticano. Tuttavia non mi aspettavo che diventasse il nuovo Papa», ironizza un utente su X. «Se osservi bene, il nuovo Papa è Claudio Ranieri», posta un altro, accanto a un fotomontaggio che sovrappone il volto del Pontefice Prevost con quello dell’allenatore della Roma.Gualtieri, Draghi, Fontana: tutte le «ipotesi»Qualcun altro, invece, vede in Prevost molti dei tratti del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri (accorso in Piazza San Pietro subito dopo la fumata bianca delle 18). 🔗Open.online