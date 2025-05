“È successo un bordello Io muoio presto” | i messaggi di Emanuele Durante alla madre prima di essere ucciso

Allora Cruciani, la firma o no questa dichiarazione di antifascismo? «Col cazzo che la firmo. Io non firmo nulla». Giuseppe Cruciani, giornalista, conduttore radiofonico de La Zanzara su Radio 24 e nemico giurato del politicamente corretto, è tranchant. Non ha mezzo dubbio su come comportarsi dopo che la maggioranza di centrosinistra di Lodi (si sono sfilati solo due esponenti civici), nell'ultimo Consiglio comunale, ha imposto il più classico dei patentini antifascisti per chiunque voglia prendere in affitto una sala pubblica per organizzarci un evento. 🔗liberoquotidiano.it