Robert Francis Prevost, lo “yankee latino” che viene da Chicago e parla al mondo con l’accento del Perù. Primo Pontefice americano, tra missioni, migranti e spirito agostinianoLa fumata bianca che ha annunciato al mondo l’elezione del nuovo Papa ha anche acceso una rivoluzione silenziosa. Per la prima volta nella storia, il soglio di Pietro ha un accento a stelle e strisce. Ma non aspettatevi un cardinale da cliché hollywoodiano, perché Robert Francis Prevost, 69 anni, è molto di più. È il ponte tra Nord e Sud del mondo, tra Chicago e le Ande, tra Vaticano e periferie.agostiniano, ex missionario, uomo di cultura e azione, ha scelto un nome forte e poco comune nella storia della Chiesa: Leone XIV. Una scelta che sa di rottura dolce, di coraggio e discernimento. Un richiamo a una tradizione che guarda al futuro. 🔗361magazine.com

© 361magazine.com - È americano, è agostiniano, è Papa: chi è Leone XIV, l’uomo che unisce due mondi