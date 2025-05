Doppio guasto ai passaggi a livello | giornata difficile sulla linea Tirano-Milano

Doppioguasto ai passaggi a livello, nel primo pomeriggio di oggi, lungo la linea ferroviaria Tirano-Milano Centrale, con pesanti ripercussioni sulla circolazione, che già martedì aveva dovuto fare i conti con le conseguenze di uno sciopero proclamato a livello nazionale.In ValtellinaIl. 🔗Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Doppio guasto ai passaggi a livello: giornata difficile sulla linea Tirano-Milano

Doppio guasto ai passaggi a livello ieri lungo la linea ferroviaria Tirano-Milano Centrale, con pesanti ripercussioni sulla circolazione. Il primo guasto si è verificato tra le stazioni di San Pietro Berbenno e Ardenno Masino. Quasi contemporaneamente, si è verificato il guasto di un passaggio a livello anche tra le stazioni di Piona e Dervio con ritardi fino a 50 minuti.Dopo lo sciopero di martedì scorso i pendolari valtellinesi hanno vissuto un’altra giornata di disagi. 🔗ilgiorno.it

