Donadoni | Finale di Coppa Italia? Pulisic e Reijnders possono essere decisivi

Roberto Donadoni, ex di Milan e Bologna, così a 'La Gazzetta dello Sport' sulla gara di domani in Serie A e sulla Finale di CoppaItalia 🔗Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Donadoni: “Finale di Coppa Italia? Pulisic e Reijnders possono essere decisivi”

Su questo argomento da altre fonti

Le parole di Roberto Donadoni, doppio ex della sfida tra Milan e Bologna, in vista del doppio confronto tra Campionato e Coppa Italia Per entrambi i club, Bologna e Milan, la testa è alla finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo, anche se i rossoblu sono ancora pienamente coinvolti nella lotta per il quarto posto. […] 🔗calcionews24.com

Pro Recco e Rari Nantes Savona si giocheranno la trentatreesima Coppa Italia Unipol. Nelle semifinali al Centro Federale Felice Scandone di Napoli abdica l'AN Brescia, campione uscente. I lombardi di Bovo soccombono 10-6 contro la RN Savona, che torna a contendersi una finale di Coppa Italia... 🔗genovatoday.it

di RedazioneEmpoli Bologna 0-3, Italiano con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia: ecco com’è andata la semifinale d’andataFinisce qui Empoli Bologna. La prima delle due semifinali d’andata di Coppa Italia se l’aggiudicano i rossoblù con un secco e roboante 0 a 3. La squadra di Vincenzo Italiano domina la sfida del Castellani mettendo una seria ipoteca sull’accesso alla finale. Ad aprire la danze ci pensa Orsolini al 23. 🔗internews24.com

Ne parlano su altre fonti

Donadoni: “Finale di Coppa Italia? Pulisic e Reijnders possono essere decisivi”; Donadoni: Finale di Coppa Italia? Non c'è una favorita. Il Milan ha più tradizione; Donadoni: Chi sarà decisivo in finale? Nel Milan dico Pulisic e Reijnders, nel Bologna Orsolini e Ndoye se recupera; Gazzetta – Donadoni: “Il Bologna ha voglia di vincere un trofeo. Il Milan…”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conceicao Milan, Donadoni lo difende: «In molti sottovalutano questa cosa ed è davvero riduttivo» - Conceicao Milan, Donadoni lo difende: «In molti sottovalutano questa cosa ed è davvero riduttivo». Le ultimissime sui rossoneri Le dichiarazioni di Donadoni alla Gazzetta dello Sport su Conceicao in v ... 🔗milannews24.com

Donadoni: "Chi sarà decisivo in finale? Nel Milan dico Pulisic e Reijnders, nel Bologna Orsolini e Ndoye se recupera" - Donadoni: 'Chi sarà decisivo in finale? Nel Milan dico Pulisic e Reijnders, nel Bologna Orsolini e Ndoye se recupera' Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il doppio ex di Milan e Bolo ... 🔗informazione.it

Donadoni su Italiano: “L’impronta di gioco è simile a quella vista a Firenze” - Le parole di Roberto Donadoni, sul gioco di Vincenzo Italiano, molto simile tra quello visto a Firenze e quello attuale Roberto Donadoni, ex allenatore della Nazionale, ha parlato di Vincenzo Italiano ... 🔗informazione.it