Dominique Mamberti chi è l' uomo che ha annunciato Leone XIV

Ad aver annunciato il nome del nuovo Papa, Robert Francis Prevost, vicario di Cristo col nome di Leone XIV, è stato DominiqueMamberti. È la seconda volta consecutiva che a pronunciare il nuovo eletto è un francese nel ruolo di protodiacono. Nel 2013 a dare il tanto atteso "Habemus Papam" seguito dal nome di Francesco fu il cardinale Jean-Louis Tauran. Tauran, affetto dal Parkinson, affrontò con voce incerta ma intensa il momento dell'annuncio. Il suo "Georgium Marium. qui sibi nomen imposuit Franciscum" è entrato nella storia: Jorge Maria Bergoglio è stato il primo Papa con questo nome e il primo gesuita sul trono di Pietro. Ma chi è il cardinale Mamberti? Nato in Marocco nel 1952, ma originario della Corsica, il suo nome è molto noto all'interno delle mura vaticane. Da piccoli si trasferì prima a Vico, nell'isola, e poi a Belfort, in Francia, con famiglia al seguito: suo padre lavorava a Marrakesh come funzionario della difesa francese nel Paese africano. 🔗Liberoquotidiano.it

