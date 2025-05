Domani la prima messa del Papa in Cappella Sistina

Domani il nuovo Papa celebrerà la messa nella CappellaSistina con i cardinali alle 11. Domenica reciterà il Regina Coeli alle 12 dalla Loggia centrale. Lunedi 12 maggio alle ore 10, come ormai da tradizione, Papa Prevost incontrerà gli operatori dei media per una udienza nell'Aula Paolo VI alle ore 10. Lo ha riferito il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - Domani la prima messa del Papa in Cappella Sistina

Conclave 2025: ecco il video della Sistina pronta e degli abiti del nuovo papa, domani messa e poi l’ingresso, alle 19 prima fumata - Tutto pronto per il primo giorno di Conclave: mercoledì 7 maggio 2025 i cardinali elettori si riuniscono per eleggere il nuovo Papa: messa al mattino, poi ingresso in Cappella Sistina e prima fumata in serataSi avvicina il momento più solenne e riservato della Chiesa cattolica. Domani, mercoledì 7 maggio, inizierà ufficialmente il Conclave che porterà all’elezione del successore di Papa Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile. 🔗.com

Papa Francesco, sorpresa per la messa del Giovedì Santo: domani l’incontro con i detenuti al Regina Coeli - Nonostante sia ancora in fase di recupero dopo una lunga degenza ospedaliera per una polmonite bilaterale, il Papa ha deciso di partecipare, seppur in forma ridotta, ad alcuni momenti significativi della Settimana Santa. Il suo impegno, pur con le dovute cautele, conferma la volontà di rimanere vicino ai fedeli anche nei momenti di difficoltà fisica.Secondo fonti vicine alla Santa Sede, domani pomeriggio, Giovedì Santo, il Santo Padre si recherà presso una struttura detentiva per celebrare la tradizionale Messa in Cœna Domini e incontrare i detenuti. 🔗thesocialpost.it

Papa Francesco, messa in suffragio nella prima domenica senza Bergoglio, il cardinale Parolin: "Tristezza e senso di smarrimento" - L'addio della salma da parte dei fedeli a Santa Maria Maggiore e l'invito dall'altare: "Non sostate a lungo" Si è tenuta oggi, nel secondo giorno dei Novendiali, la messa in suffragio di Papa Francesco, nella prima domenica senza Bergoglio. La celebrazione eucaristica è stata presieduta dal c 🔗ilgiornaleditalia.it

