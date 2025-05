DIRETTA Conference League Fiorentina-Betis 0-0 | De Gea attento – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra i viola di Palladino e i biancoverdi di Pellegrini in tempo realeLa Fiorentina ospita il Betis a Firenze in una gara valida come ritorno delle semifinali di ConferenceLeague. Una sfida che deciderà quale formazione strapperà il biglietto per la finalissima di Wroclaw del prossimo 28 maggio, che sarà DIRETTA dall’arbitro svedese Nyberg.Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina (LaPresse) – Calciomercato.itReduci dalla sconfitta in Serie A contro la Roma che ha praticamente azzerato le speranze di centrare il quarto posto che vale la Champions, i viola di Raffaele Palladino vanno a caccia della terza finale consecutiva di questa manifestazione. Dopo la sconfitta 2-1 rimediata a Siviglia, con il gol di Ranieri a dimezzare il doppio vantaggio iberico siglato da Ezzalzouli ed Antony, i gigliati devono vincere con due o più gol di scarto per ribaltare la situazione e passare il turno. 🔗Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Conference League, Fiorentina-Betis 0-0: De Gea attento – LIVE

Approfondimenti da altre fonti

DIRETTA Conference League, Panathinaikos-Fiorentina 0-0: PARTITA INIZIATA LIVE - Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Spyros Louis’ tra i verdi di Rui Vitoria e i viola di Palladino in tempo realeLa Fiorentina fa visita al Panathinaikos ad Atene in una gara valida come andata degli ottavi di finale di Conference League. Una sfida tra due formazioni che sono reduci da una vittoria nei rispettivi campionati che sarà diretta dall’arbitro belga Lambrechts.Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina (foto Ansa) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Europa League Conference 2024/25 ? Diretta Esclusiva Sky NOW Quarti Andata, Palinsesto Telecronisti - UEFA EUROPA E CONFERENCE LEAGUE | 2024/2025LE PARTITE DI ANDTA DEI QUARTI DI FINALESU SKY SPORT E IN STREAMNG SU NOW8 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEA CON DIRETTA GOLDUE ITALIANE IN CAMPO: Alle 18:45 BODOE GLIMT - LAZIO e alle 21 CELJE - FIORENTINA Studi pre e postpartita affidati a Mario Giuntainsieme ai suoi ospiti tra cui BEPPE BERGOMI,MARCO BUCCIANTINI E ANDREA MARINOZZI TV8 EUROPA LEAGUE NIGHTin diretta in chiaro LIONE - MANCHESTER UNITEDGiovedi 10 Aprile dalle 21:00 su TV8 (prepartita dalle 20:30)Si torna in campo in Europa con la UEFA Europa e Conference League, ... 🔗digital-news.it

Sorteggi ottavi Champions in diretta dalle 12. Poi Europa e Conference League - Nyon, 21 febbraio 2024 – Tutto pronto per i sorteggi di Champions, Europa e Conference League in programma oggi, venerdì 21 febbraio, che daranno il via alla fase al eliminazione diretta dei tre tornei dopo gli spareggi. Dall’urna di Nyon usciranno gli accoppiamenti degli ottavi di finale. Con l’eliminazione di Atalanta, Milan e Juventus ai playoff le speranze in Champions sono riposte sull’Inter. 🔗sport.quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Conference League: Fiorentina-Betis DIRETTA; Fiorentina-Betis Siviglia diretta: segui la semifinale di ritorno di Conference League; DIRETTA Conference League, Fiorentina-Betis: le formazioni ufficiali – LIVE; Fiorentina-Betis, orari e dove vedere la semifinale di Conference League in tv. 🔗Cosa riportano altre fonti

Fiorentina-Betis LIVE, alle 21 la semifinale di Conference League in diretta: Viola a caccia di rimonta per un posto in finale - Alle 21:00 Fiorentina e Betis si sfidano al Franchi nella semifinale di ritorno che deciderà una delle due squadre che andranno in finale di Conference ... 🔗fanpage.it

DIRETTA Conference League, Fiorentina-Betis: segui la cronaca LIVE - La Fiorentina di Palladino affronta il Betis di Pellegrini nella semifinale di Conference League. Segui la cronaca live su Calciomercato.it ... 🔗calciomercato.it

Conference League: Fiorentina-Betis DIRETTA - La Fiorentina guarda all'Inter per cercare di superare il Betis Siviglia e approdare in finale di Conference League per il terzo anno consecutivo ... 🔗ansa.it