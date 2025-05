Dipendenza da Internet | i sintomi per riconoscerla come curarla e l' esperienza di chi l' ha vissuta e ne è uscita

Trascorrere troppo tempo in Internet e sui social network può portare a forme di Dipendenza simili a quelle da sostanze: l’astinenza da «ossigeno digitale» provoca ansia e malessere. Alla base c’è la ricerca di gratificazione, ma se siete caduti nella rete si può riemergere: come prova la storia di Francesca 🔗Vanityfair.it © Vanityfair.it - Dipendenza da Internet: i sintomi per riconoscerla, come curarla e l'esperienza di chi l'ha vissuta (e ne è uscita)

