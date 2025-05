Dino Giarrusso assente alla prima puntata dell' Isola dei Famosi 2025

Veronica Gentili debutta alla conduzione, ma un imprevisto segna l'inizio del reality. L’Isola dei Famosi 2025: inizio con un infortunio per Dino Giarrusso su Donne Magazine. 🔗Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Dino Giarrusso assente alla prima puntata dell'Isola dei Famosi 2025

