Dimarco Inter il retroscena su Yamal | ecco cosa ha detto l’esterno nerazzurro sull’attaccante del Barcellona

DimarcoInter, eccocosa ha dettol’esternonerazzurro su Lamine Yamal: il retroscena dalla panchinaUna serata ricca di emozioni quella di martedì tra Inter e Barcellona: le due formazioni hanno dato vita a una delle sfide più affascinanti della storia della Champions League. Gran parte del merito va a Lamine Yamal, giovanissimo talento dei Blaugrana, che ha messo a dura prova la difesa dell’Inter per lunghi tratti. Nel secondo tempo, Simone Inzaghi ha deciso di sostituire Federico Dimarco, che ha fatto del suo meglio per contenere l’attaccante spagnolo, e ha inserito Carlos Augusto, invitandolo a “prendere Yamal“, come ha riportato in esclusiva Prime Video. Al rientro in panchina, Dimarco non ha esitato a esprimere il suo giudizio sul giovane classe 2007, definendolo “allucinante“, secondo quanto riportato dall’emittente. 🔗Internews24.com

