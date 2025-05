Dimarco | A San Siro con questa maglia nulla è impossibile!

Federico Dimarco ha dedicato un messaggio di profondo amore all’Inter dopo la vittoria sul Barcellona in Champions League. Su Instagram si è espresso così.PRESTAZIONE – Federico Dimarco, a differenza della gara d’andata, ha giocato 50 minuti circa di altissimo livello. Se una settimana fa a Montjuic ha vissuto una partita di grande difficoltà nella marcatura su Lamine Yamal a San Siro ha fatto tutt’altro. Dal primo all’ultimo minuto in campo ha giocato d’anticipo e aggressività contro il talento spagnolo e ha vinto il duello. Ha sofferto molto meno Yamal e lo ha tenuto a bada prima che entrasse Carlos Augusto, che purtroppo invece è stato tra i peggiori.AMORE IMMENSO! – Il 4-3 di San Siro dell’Inter contro il Barcellona ha lasciato tutti senza parole. Nessuno si aspettava la contro-rimonta dopo la rete al minuto 88 di Raphinha, che sembrava aver distrutto ogni speranza di finale per i nerazzurri. 🔗Inter-news.it © Inter-news.it - Dimarco: «A San Siro, con questa maglia, nulla è impossibile!»

