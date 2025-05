Dichiarazione dei redditi e solidarietà | ecco i risultati del sondaggio

Quando si presenta la propria Dichiarazione dei redditi , si ha anche l’opportunità di fare qualcosa di importante a livello sociale.In quest’occasione, infatti, ognuno ha la possibilità di destinare il 2x1000, 5x1000 e 8x1000 dell'IRPEF a cause che rispecchiano i propri valori, il tutto senza. 🔗 Today.it

La dichiarazione dei redditi offre due importanti opportunità ai contribuenti: beneficiare di agevolazioni fiscali sulle donazioni effettuate e destinare gratuitamente una parte delle proprie imposte alle cause che si desidera supportare, attraverso il 5x1000, l'8x1000 e il 2x1000.Mentre... 🔗 today.it

DA SAPERE. Le scadenze per l’invio sono fissate al 30 settembre per il 730 e al 31 ottobre per il modello Redditi. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate la guida aggiornata. 🔗ecodibergamo.it