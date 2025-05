Díaz attacca Meloni | Invita ad astenersi per paura del popolo

«Se dico alla gente di non andare a votare significa che ho paura di quello che potrebbe dire il popolo». In una sala piena alle spalle del Viminale, ospite di . Díaz attacca Meloni: «Invita ad astenersi per paura del popolo» il manifesto. 🔗Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Díaz attacca Meloni: «Invita ad astenersi per paura del popolo»

Se ne parla anche su altri siti

Giorgia Meloni invita alla calma sui dazi di Trump - A quanto si apprende, nel Consiglio dei ministri di oggi Giorgia Meloni ha preso la parola con l’intenzione di fissare una linea sobria, pr... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it © ilfoglio.it - Giorgia Meloni invita alla calma sui dazi di Trump

"Perché gli piace la Meloni". Selvaggia Lucarelli attacca (ancora) Cristicchi: fango e accuse - Ci risiamo: Selvaggia Lucarelli torna ad attaccare Simone Cristicchi. O meglio, la canzone portata dall'artista sul palco di Sanremo. "Ci ha messo tre settimane per dire che non era Alzheimer". Il riferimento è al brano "Quando sarai piccola", classificato al quinto posto e dedicato alla madre malata. Intervistato dal Corriere della Sera, Cristicchi ha ribadito di non aver nominato mai l'Alzheimer, nonostante fosse per molti il tema centrale della canzone. 🔗liberoquotidiano.it © liberoquotidiano.it - "Perché gli piace la Meloni". Selvaggia Lucarelli attacca (ancora) Cristicchi: fango e accuse

Roberto Saviano ospite di Fazio attacca il governo Meloni: “Si comportano da banditi” - Roberto Saviano è stato per l’ennesima volta ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, il talk show in onda sul Nove. Lo scrittore napoletano non si è lasciato naturalmente sfuggire l’occasione per sferrare un nuovo attacco a Giorgia Meloni e al suo governo. “Questo Governo fa così con chiunque si opponga. Mi mettono paura. Mettono paura. Si comportano da banditi“, questa l’accusa pesantissima lanciata da Saviano. 🔗thesocialpost.it © thesocialpost.it - Roberto Saviano ospite di Fazio attacca il governo Meloni: “Si comportano da banditi”