Derby inglese nella finale di Europa League | Manchester United e Tottenham chiudono i conti

La finale dell’EuropaLeague 2025 sarà un Derbyinglese: Tottenham e ManchesterUnited si affronteranno nell’atto conclusivo che andrà in scena il prossimo 21 maggio allo Stadio San Mamés di Bilbao (Spagna). Tra un paio di settimane conosceremo chi succederà all’Atalanta nell’albo d’oro della seconda competizione continentale per importanza. Il trofeo tornerà in Inghilterra dopo sei anni, nel 2019 fu il Chelsea a fare festa battendo l’Arsenal in un altro Derby d’oltre Manica.Il ManchesterUnited proverà a conquistare la Coppa per la seconda volta nella propria storia dopo il trionfo del 2017 e la finale persa nel 2021 contro il Villareal. Il Tottenham inseguirà la terza gioia dopo quelle del 1972 e del 1984, nel mezzo l’atto conclusivo perso nel 1974. Si preannuncia un confronto particolarmente appassionante e avvincente, il cui risultato è molto difficile da pronosticare alla vigilia del confronto. 🔗Oasport.it © Oasport.it - Derby inglese nella finale di Europa League: Manchester United e Tottenham chiudono i conti

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dopo i sorteggi degli ottavi di Champions League, ora tocca all’Europa League. Sempre a Nyon, in Svizzera, verrà designato il tabellone che riguarda in particolare Roma e Lazio. I Giallorossi ieri sera hanno conquistato il pass per la fase a eliminazione diretta sconfiggendo il Porto 3-2 all’Olimpico. La squadra di Claudio Ranieri potrebbe pescare una tra Athletic Bilbao e Lazio. 🔗lapresse.it

Tutto pronto per il rush finale di Europa League, che dagli ottavi fino all’ultimo granello di sabbia della clessidra temporale che indica la fine del torneo, vedrà protagoniste alcune tra le migliori squadre d’Europa.Nel palinsesto degli Antepost, le quote calcio oggi aggiornate in tempo reale cambiano leggermente ma le favorite restano le stesse, il Tottenham e l’Athletic Bilbao tengono testa alla Lazio e al Manchester United, per un torneo che già si preannuncia esplosivo. 🔗sport.periodicodaily.com

Dall’urna di Nyon non esce il temuto derby capitolino in Europa League. La Lazio abbinata col Victoria Plzen mentre l’Athletic Bilbao affronterà la Roma agli ottavi che si disputeranno il 6 e il 13 marzo. I quarti di finale saranno in programma il 10 e 17 aprile, mentre le semifinali l’1 e 8 maggio. La finale si disputerà il 21 maggio a Bilbao. Ecco gli altri abbinamenti: Manchester United-Real... 🔗feedpress.me

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Europa League, finale tutta inglese: sarà Manchester United-Tottenham; Derby inglese in Europa League: la finale di Bilbao sarà United-Tottenham; Il Manchester United travolge l'Athletic Bilbao, il Tottenham supera il Bodo Glimt: il derby inglese in finale di Europa League è a un passo; Europa League: Spurs e Manchester verso finale inglese ma è caos-arbitri, Athletic furioso. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Derby inglese nella finale di Europa League: Manchester United e Tottenham chiudono i conti - La finale dell'Europa League 2025 sarà un derby inglese: Tottenham e Manchester United si affronteranno nell'atto conclusivo che andrà in scena il ... 🔗oasport.it

Il Tottenham fa fuori il Bodo/Glimt, il Manchester United schiaccia l'Athletic: derby inglese in finale di Europa League - Sarà derby inglese in finale di Europa League: il 21 maggio, al San Mames di Bilbao, hanno prenotato un posto il Tottenham e il Manchester United. Dopo il 3-1 di Londra, gli Spurs battono il Bodo/Glim ... 🔗msn.com

Europa League: United e Tottenham, è finale tutta inglese - Sarà tutta inglese la finale di Europa League. A contendersi il trofeo saranno infatti Manchester United e Tottenham che hanno eliminato rispettivamente Atletico Bilbao e Bodo Glimt. (ANSA) ... 🔗ansa.it