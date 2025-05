Death Stranding 2 | On The Beach 60 FPS su PS5 tanti dettagli ed un nuovo video gameplay dalle anteprime

Grazie alle anteprime di DeathStranding 2: On The Beach abbiamo avuto la conferma della presenza della modalità Performance a 60 FPS su PS5. L’attesissimo sequel firmato Hideo Kojima uscirà il 26 giugno 2025 e, secondo le prime anteprime, girerà stabilmente a 60 fotogrammi al secondo in modalità Performance, persino sulla console base. Ma le novità non si fermano alla fluidità: questo secondo capitolo promette un’esperienza ancora più profonda, ricca e libera rispetto al suo predecessore.A livello narrativo, DeathStranding 2 è ambientato undici mesi dopo gli eventi del primo gioco e porta Sam Bridges in una nuova missione attraverso paesaggi mozzafiato del Messico e dell’Australia. L’esplorazione sarà ancora al centro dell’esperienza, ma con una libertà d’azione notevolmente ampliata: sarà possibile affrontare le situazioni con approcci differenti, dallo stealth puro alla fuga, fino al combattimento diretto. 🔗Game-experience.it © Game-experience.it - Death Stranding 2: On The Beach, 60 FPS su PS5, tanti dettagli ed un nuovo video gameplay dalle anteprime

In vista del lancio di Death Stranding 2: On the Beach, atteso per giugno 2025 su PlayStation 5, Hideo Kojima ha condiviso un dettaglio che sta già dividendo la community. Durante un nuovo episodio di Koji Pro, il celebre game designer ha annunciato una funzionalità inedita: la possibilità di saltare le battaglie con i boss, senza compromettere la progressione narrativa.Death Stranding 2 – Gamerbrain. 🔗gamerbrain.net

Il creatore visionario Hideo Kojima ha svelato durante il panel di SXSW 2025 tutte le novità su Death Stranding 2: On the Beach, il sequel dell’acclamato titolo del 2019. Con una data di lancio fissata per il 26 giugno 2025, il gioco promette di ampliare l’universo narrativo e meccaniche del primo capitolo, accompagnato da edizioni speciali ricche di contenuti e un’esperienza musicale globale. Ecco tutto ciò che è stato annunciato. 🔗.com

Da due anni in fase di sviluppo alla A24, l'adattamento di Death Stranding ha trovato il suo regista nell'autore di Pig, Michael Sarnoski. 🔗comingsoon.it

