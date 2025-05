De Winter osservato speciale a San Siro | l’Inter valuta il colpo dal Genoa

l’Inter come più volte confermato dal presidente Giuseppe Marotta è pronta ad investire bene ed in prospettiva futura nella prossima sessione di mercato. Nella partita di ieri avvistato allo stadio un’obiettivo di mercato.TECNICA E FORZA FISICA – l’Inter rimanendo in lizza su tutti i fronti fino al mese di Aprile è riuscita a mettere da parte un tesoretto cospicuo per il prossimo mercato. Il raggiungimento della finale non solo porterà più introiti ma anche più prestigio alla squadra dove molti giocatori in futuro vorranno giocare. Ieri a San Siro è stato avvistato Koni De Winter centrale belga del Genoa che tanto ha fatto bene quest’anno. Il difensore come caratteristiche ha la potenza fisica e la rapidità di esecuzione. A suo agio palla tra i piedi, potrebbe essere un giocatore adatto al sistema di gioco di Inzaghi. 🔗Inter-news.it © Inter-news.it - De Winter osservato speciale a San Siro: l’Inter valuta il colpo dal Genoa

