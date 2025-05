De Bruyne e non Jonathan David | Inter la scelta è stata fatta

Decisione presa sul nuovo colpaccio a zero: il belga preferito a David che ha pretese altissime. Nella corsa al canadese occhio alla JuventusSi sta scaldando il calciomercato dei giocatori in scadenza di contratto a fine giugno, ovvero di quelli ingaggiabili a parametro zero. Uno dei nomi più importanti e appetibili, nonostante da due anni appare in evidente fase calante, è senz'altro Kevin De Bruyne.De Bruyne e non JonathanDavid: Inter, la scelta è statafatta (AnsaFotoLaPresse) – Calciomercato.itPer il 33enne belga si sta muovendo in maniera concreta il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Stando ad alcune indiscrezioni la moglie del capitano del Manchester City, che già mesi fa ha annunciato l'addio ai 'Citizens' dopo dieci anni e 19 titoli, avrebbe già visitato la città.Il Ds Manna, invece, avrebbe compiuto il percorso inverso per presentare di persona al calciatore il 'progetto' sportivo del club vicino a conquistare il quarto Scudetto della propria storia.

(Adnkronos) – Kevin De Bruyne lascia il Manchester City e la Serie A sogna. Il capitano dei Citizens, dopo quasi 10 anni e 18 trofei, tra cui sei Premier e una Champions League, ha annunciato il suo addio con una lettera pubblicata sui propri profili social: "Questi saranno gli ultimi miei mesi come giocatore del Manchester City. Ogni storia ha una fine", ha scritto il centrocampista belga, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza il prossimo giugno.

Arrivata la sentenza sulla strategia del Napoli per l'affare De Bruyne, il calciatore, come si legge, verrà a prescindere da ConteIl calciomercato del Napoli è pronto ad infiammarsi dopo la notizia giunta nella giornata di ieri, con Kevin De Bruyne al centro dell'attenzione per via di un possibile approdo in terra partenopea. Stando alle ultime voci però, l'arrivo del belga non dipenderà da Antonio Conte.

