De Bruyne al Napoli? Non fa il titolare Fedele spiazza ancora | l’ha detto davvero

Le parole di Fedele sull’affare De Bruyne non lasciano scampo a polemiche, con dure critiche rivolte verso l’operazione di mercatoL’interessamento del Napoli per Kevin De Bruyne, calciatore del Manchester City, ha acceso sicuramente interesse. Non si tratta della classica operazione stile De Laurentiis, vista l’età del centrocampista, ma il talento del belga sicuramente lascia sognare i tifosi azzurri.Non si tratta di un affare semplice, con il Napoli che però ha già ottenuto l’apertura del calciatore dopo che Manna è volato in Inghilterra per mostrargli il progetto. C’è bisogno di tempo, ma i partenopei sono fiduciosi di chiudere il super colpo dalla Premier League. L’attenzione è tanta e l’attesa cresce nel cuore della piazza, che ora si trova davanti la possibilità di avere in rosa uno dei migliori talenti al mondo. 🔗Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “De Bruyne al Napoli? Non fa il titolare”, Fedele spiazza ancora: l’ha detto davvero

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Per il Napoli, di fatto, bisogna registrare delle importantissime novità su Kevin De Bruyne. Dopo aver battuto il Lecce con il gol di Giacomo Raspadori, di fatto, il Napoli di Antonio Conte è atteso da un’altra partita molto importante. Gli azzurri, infatti, giocheranno domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona il Genoa di Vieira.Il Napoli, considerando anche il match in trasferta dell’Inter di Simone Inzaghi contro il Torino, deve assolutamente battere i liguri per avvicinarsi ancora di più al suo quarto scudetto. 🔗spazionapoli.it

Il Napoli è pronto a scatenarsi nella prossima sessione di calciomercato, in Premier League oltre De Bruyne c’è un altro nomeIl Napoli, da quanto emerso nelle ultime ore, sembra intenzionato a divertirsi e sorprendere in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il nome di Kevin De Bruyne ha sicuramente colpito di sorpresa e la piazza si è subito infiammata. Il centrocampista del Manchester City però non è il solo ad essere segnato sul taccuino bollente di Manna, direttore sportivo degli azzurri. 🔗spazionapoli.it

All`improvviso, a Napoli, è esplosa la De Bruyne-mania. Una notizia improvvisa, un`indiscrezione di calciomercato che, nel mezzo di una settimana... 🔗calciomercato.com

Se ne parla anche su altri siti

Paganini: “De Bruyne non è una priorità per il Napoli. Su Conte e Allegri…”; De Bruyne al Napoli è un sogno impossibile? I grandi colpi del passato e il tesoretto del mercato: la strategia azzurra; De Bruyne-Napoli, c'è apertura: ds Manna a Manchester nelle scorse settimane; Calciomercato Napoli, chi è Kevin De Bruyne: dal matrimonio a Sorrento alle amicizie con Lukaku e Mertens. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli, De Bruyne non è impossibile: da Higuain a McTominay, i grandi colpi di De Laurentiis - Kevin De Bruyne al Napoli è più di una suggestione. Il centrocampista belga si svincolerà dal Manchester City per fine contratto, l`accordo ... 🔗msn.com

De Bruyne-Napoli, perché si può fare davvero - Kevin De Bruyne al Napoli è più di una suggestione. Il centrocampista belga si svincolerà dal Manchester City per fine contratto, l`accordo non verrà rinnovato per. 🔗calciomercato.com

Er Faina: "Sapete quanto ha chiesto De Bruyne al Napoli? Non glieli daranno mai" - Nella puntata di Controcalcio lo streamer Damiano Er Faina ha parlato della possibile trattativa del Napoli per il centrocampista ex Manchester City. 🔗areanapoli.it