De Bruyne a prescindere di Conte svelata la strategia del Napoli | la sentenza

Arrivata la sentenza sulla strategia del Napoli per l’affare De Bruyne, il calciatore, come si legge, verrà a prescindere da ConteIl calciomercato del Napoli è pronto ad infiammarsi dopo la notizia giunta nella giornata di ieri, con Kevin De Bruyne al centro dell’attenzione per via di un possibile approdo in terra partenopea. Stando alle ultime voci però, l’arrivo del belga non dipenderà da Antonio Conte.Il tecnico si trova in un momento delicato, con il suo futuro che non è più certo come una volta, per via di alcune tensioni con il patron Aurelio De Laurentiis. Sul tavolo ci sono le problematiche di un centro sportivo non all’altezza, con i campi di Castel Volturno colpevoli degli infortuni dei calciatori, secondo Conte. Poi bisognerà vedere che frutti darà il mercato, con l’ex Juve e Inter che ha dichiarato di non voler esser massacrato anche il prossimo anno. 🔗Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “De Bruyne a prescindere di Conte”, svelata la strategia del Napoli: la sentenza

De Bruyne, affare molto difficile. Sembra un messaggio di De Laurentiis a Conte (Gazzetta)La Gazzetta dello Sort scrive ovviamente della suggestione Kevin De Bruyne al Napoli. Ricordiamo che il belga a giugno compirà 34 anni, sempre a giugno chiuderà la sua esperienza al Manchester City dove guadagnava 23,5 milioni di euro netti a stagione.Scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo:De Bruyne è una stella internazionale, un profilo che permetterebbe al Napoli di alzare rapidamente il livello di qualità della rosa. 🔗ilnapolista.it

