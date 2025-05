Dazi | Merz parla con Trump rapida soluzione controversie commerciali

Francoforte (Germania), 8 mag. (LaPresse) – Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha parlato al telefono con il presidente americano, Donald Trump. Merz e Trump hanno parlato della questione dei Dazi. “Il presidente Trump e il cancelliere Merz hanno concordato di risolvere rapidamente le controversiecommerciali”, rende noto l’ufficio della cancellleria. “Entrambi hanno concordato uno scambio ravvicinato e hanno annunciato visite reciproche negli Stati Uniti e in Germania”. 🔗Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi: Merz parla con Trump, rapida soluzione controversie commerciali

