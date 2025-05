David Juve | retroscena a sorpresa sull’obiettivo in attacco! Tentativo da parte di un altro club italiano è un nome per l’estate Ultime

DavidJuve: Tentativo da parte di un altroclubitaliano per l'obiettivo bianconero in attacco. È un nome per l'estate, tutti gli aggiornamentiSecondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Napoli andrà alla ricerca di un nuovo attaccante in vista dell'estate, basandosi anche sulle richieste di Antonio Conte per rimpolpare di qualità la rosa azzurra.Le caratteristiche sono delineate, ora tocca al direttore sportivo Giovanni Manna fare il resto e in quest'ottica vanno registrati diversi tentativi. Jonathan David è ancora il nome in pole position fra coloro che si libereranno a parametro zero a fine stagione e, sebbene siano altissime le commissioni per la firma fatte dal suo entourage, il canadese piace parecchio. Su di lui c'è da tempo anche l'interesse del mercato Juve.

Totti rende noto un retroscena che riguarda l'accostamento di un ex allenatore della Juve alla Roma: ci aveva provato quanto era un dirigenteFrancesco Totti svela un aneddoto che lo riguarda e che lo "lega" in qualche modo alla Juve. Durante il suo periodo dirigenziale alla Roma era stato a un passo dal prendere Antonio Conte. Il retroscena completo a Betsson Sport.«Quando sono stato dirigente ci abbiamo provato con Conte e siamo stati molto vicini, è mancato l'ultimo step».

Giuseppe Rossi a sorpresa: di seguito le dichiarazioni dell'ex attaccante della Fiorentina ai microfoni di Radio Serie A. Cosa ha dichiaratoGiuseppe Rossi ha rilasciato un'intervista a Radio Serie A svelando un retroscena sulla Juve. Di seguito le dichiarazioni dell'ex attaccante della Fiorentina.ROSSI – «Mi voleva il Barcellona di Guardiola, la figura principale era ovviamente Leo Messi.

Van Persie svela a sorpresa: tutte le dichiarazioni dell'ex attaccante e attuale allenatore del FeyenoordAlla vigilia di Inter Feyenoord, il tecnico degli olandesi Robin Van Persie, è intervenuto a Sky Sport svelando un retroscena clamoroso: l'ex attaccante avrebbe potuto vestire la maglia della Juve.DA GIOCATORE SONO STATO VICINO ALLA JUVE? – «Ci furono delle discussioni, ma poi non se n'è fatto nulla.

