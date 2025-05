David Donatello Vermiglio miglior film

1.49 La 70esima edizione del premio David di Donatello incorona 'Vermiglio' di Maura Delpero che vince 7 statuette tra cui migliorfilm e miglior regia (la prima volta di una donna al David). 'Vermiglio' conquista il premio anche come miglior sceneggiatura originale, suono, autore della fotografia e per il miglior produttore: Francesca Andreoli, Leonardo Guerra Seragnoli, Santiago Fondevila Sancet, Maura Delpero per 'Cinedora', con Rai Cinema, in collaborazione con Charades (coproduzione con la Francia) e Versus. 🔗Servizitelevideo.rai.it

David di Donatello 2025, Anora vince il premio di miglior film internazionale - ‘Anora’ di Sean Baker si aggiudica il David di Donatello 2025 come Miglior Film Internazionale. Il riconoscimento sarà assegnato mercoledì 7 maggio nell’ambito della cerimonia di premiazione in diretta, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà e trasmessa in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat).La conduzione dell’edizione 2025 è affidata a Elena Sofia Ricci e Mika. La serata sarà in diretta anche su Rai Radio2 – con la conduzione di Carolina Di Domenico – e sarà disponibile sulla piattaforma di RaiPlay. 🔗lapresse.it © lapresse.it - David di Donatello 2025, Anora vince il premio di miglior film internazionale

David di Donatello, l’albo d’oro: tutti i vincitori nella categoria miglior film - Pur essendo oggi il premio più ambito della manifestazione, il David di Donatello per il miglior film non nato in concomitanza con la prima storica edizione del 1956. La categoria ha debuttato infatti solamente con la 15esima del 1970 e da allora ha sempre fatto parte dell’evento a eccezione solo del 1980. Nove delle prime 10 volte hanno visto un’assegnazione ex aequo tra due o addirittura tre lungometraggi come nei casi del 1971 e del 1979. 🔗lettera43.it © lettera43.it - David di Donatello, l’albo d’oro: tutti i vincitori nella categoria miglior film

David di Donatello, dove vedere i candidati come Miglior Film - Ormai siamo agli sgoccioli… Il 7 maggio si terrà la cerimonia di consegna dei David di Donatello, il più importante premio cinematografico italiano. In vista dell’evento, è il momento perfetto per recuperare i cinque titoli candidati nella categoria Miglior Film. Quattro lungometraggi e una serie televisiva (sì, proprio una serie: L’arte della gioia di Valeria Golino, in gara grazie a una distribuzione anche nelle sale) compongono la cinquina finalista. 🔗panorama.it © panorama.it - David di Donatello, dove vedere i candidati come Miglior Film

David. Trionfo di "Vermiglio" con 7 riconoscimenti. Maura Delpero prima regista donna premiata; David di Donatello 2025, tutti i vincitori: trionfa Vermiglio di Maura Delpero (e il cinema delle donne); David di Donatello 2025: vince Vermiglio, a Mauro Delpero anche il premio per la regia. Elio Germano e Tecla I; David di Donatello 2025: ecco i vincitori. Vermiglio migliore sceneggiatura originale.

David di Donatello 2025, Vermiglio vince il premio come Miglior Film - Il film diretto da Maura Delpero si aggiudica il premio maggiore della serata. 🔗mymovies.it

Trionfa Vermiglio, tutti i vincitori dei David - Trionfa Vermiglio di Maura Delpero, record di premi alle donne con Gloria! di Margherita Vicario e L'arte della gioia. Elio Germano migliore attore per Berlinguer, Tecla Insolia migliore attrice per L ... 🔗ansa.it

David 2025, “Vermiglio” è il miglior film dell'anno: trama, cast e tutti i premi vinti - Vermiglio ha battuto ogni record, strappando la statuetta a miglior film a “Parthenope” che ha chiuso la serata a bocca asciutta. 🔗msn.com