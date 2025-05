David di Donatello 2025 | una premiazione forse scombinata ma anche militante commossa e anti-militarista

Maura Delpero e Margherita Vicario si prendono un palco in cui lo show respira l'incertezza socio-politico della realtà (oltre a qualche paperata, come le chiama Elena Sofia Ricci). Perché come si dice ne Il tempo che ci vuole della Comencini: "prima la vita, e poi il cinema". Nemmeno il tempo di iniziare, che i David di Donatello numero 70 hanno fatto il giro del mondo. Il motivo? Sul red carpet allestito a Cinecittà hanno sfilato Timothée Chalamet e Kylie Jenner. Insieme dal 2023, è stata la prima passerella ufficiale per una delle coppie più influenti di Hollywood. Piccola nota di colore, ma comunque catalizzatrice della stampa assiepata sul tappeto rosso. Altro primato per questi settant'anni, l'orario di inizio: le 22 spaccate. La fine? Molti, troppi minuti dopo. Il motivo del ritardo? Spazio a Vespa sulla fumata papale che tarda a lasciare campo ai pacchi di De Martino.

