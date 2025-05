David di Donatello 2025 tutti i vincitori | Vermiglio è il Miglior Film e fa incetta di premi

L'edizione 2025 dei premiDavid di Donatello si è conclusa con la vittoria di Vermiglio come MigliorFilm, sul palco anche ospiti internazionali e richieste politiche. L'edizione 2025 dei David di Donatello, premi arrivati alla loro 70esima edizione, è stata segnata alla vittoria di Vermiglio come MigliorFilm. Durante la serata, che è stata condotta da Mika ed Elena Sofia Ricci, è stato premiato anche Timothée Chalamet con un David Speciale, portando la giovane star del cinema a Roma, dove è stato accompagnato sul red carpet dalla fidanzata Kyle Jenner. La serata dei David 70 La cerimonia di consegna dei David di Donatello, organizzata dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano - con la presidenza di Piera Detassis e dalla Rai in collaborazione con Cinecittà S.p.A. - . 🔗Movieplayer.it © Movieplayer.it - David di Donatello 2025, tutti i vincitori: Vermiglio è il Miglior Film e fa incetta di premi

