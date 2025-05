David di Donatello 2025 | Trionfa Vermiglio di Maura Delpero Record di Premi alle Donne

TrionfaVermiglio di MauraDelpero, Record di PremialleDonne con Gloria! di Margherita Vicario e L'arte della gioia. Elio Germano migliore attore per Berlinguer, Tecla Insolia migliore attrice per L'arte della gioia di Valeria Golino. A bocca asciutta Parthenope di Paolo Sorrentino, come anche il film di Cristina Comencini Il tempo che ci vuole. Ecco tutti i vincitori della serata di Premiazione al teatro 5 di Cinecittà dei David di Donatello2025.MIGLIOR FILM: Vermiglio di MauraDelperoMIGLIORE REGIA: Vermiglio di MauraDelperoMIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA: GLORIA! di Margherita VICARIOMIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE: Vermiglio di MauraDelperoMIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE: L'ARTE DELLA GIOIA di Valeria GOLINO - Francesca MARCIANO - Valia SANTELLA - Luca INFASCELLI - Stefano SARDOMIGLIORE PRODUTTORE: Vermiglio di Francesca ANDREOLI, Leonardo GUERRA SERÀGNOLI, Santiago FONDEVILA SANCET, MauraDelpero per Cinedora, con Rai Cinema - in collaborazione con Charades (coproduzione con la Francia), Versus (coproduzione con il Belgio). 🔗Quotidiano.net

