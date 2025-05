David di Donatello 2025 | i vincitori le nomination gli ospiti e le curiosità

Se la Notte degli Oscar è un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema, i David di Donatello sono altrettanto irrinunciabili per noi italiani. Veder riunito, in un'unica serata e location, il meglio del cinema nostrano, tra artisti in gara, artigiani del mestiere, personalità che hanno reso grande e universale le storie del Belpaese con i suoi personaggi eclettici, magnetici, memorabili, regala sempre grandi emozioni. Raramente intense come in questa settantesima edizione.Le sorprese Vermiglio e Gloria!Non era il titolo con più candidature, ma era “arrivato secondo” alla Mostra del Cinema di Venezia ed era nella prima rosa dei candidati all'Oscar per il miglior film straniero. Il trionfo di Vermiglio e della sua regista non è stato una sorpresa totale. Di certo, però, non era scontato. 🔗Gqitalia.it

