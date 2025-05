(Adnkronos) – 'Vermiglio' di Maura Delpero è il Miglior film dell'anno nell'edizione numero 70 dei David di Donatello. La pellicola è la più premi ata, si porta a casa 7 statuette (tra queste anche Miglior sceneggiatura, Miglior produttore, Miglior casting) e scrive la storia. La regista, infatti, è la prima donna a vincere il David alla .L'articolo David 2025 , ‘Vermiglio’ trionfa con 7 premi : l’elenco dei vincitori proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 .com

David di Donatello 2025: Trionfa Vermiglio di Maura Delpero, Gloria! di Margherita Vicario premiata - Trionfa Vermiglio di Maura Delpero, record di premi alle donne con Gloria! di Margherita Vicario e L'arte della gioia. Elio Germano migliore attore per Berlinguer, Tecla Insolia migliore attrice per L'arte della gioia di Valeria Golino. A bocca asciutta Parthenope di Paolo Sorrentino, come anche il film di Cristina Comencini Il tempo che ci vuole. Ecco tutti i vincitori della serata di premiazione al teatro 5 di Cinecittà dei David di Donatello 2025. 🔗quotidiano.net