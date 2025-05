Da Putin a Zelensky le reazioni all’elezione a Papa di Robert Prevost

Dopo Donald Trump, tra i primi a congratularsi con RobertPrevost, nuovo Papa con il nome di Leone XIV, anche Vladimir Putin, che in una dichiarazione ufficiale riportata dall’agenzia Tass, ha affermato: «Sono fiducioso che il dialogo costruttivo e l’interazione instaurati tra Russia e Vaticano continueranno a svilupparsi sulla base dei valori cristiani che ci uniscono». Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è unito alle congratulazioni: «L’Ucraina apprezza molto la posizione coerente della Santa Sede in merito al rispetto del diritto internazionale, alla condanna dell’aggressione militare della Federazione Russa contro l’Ucraina e alla tutela dei diritti dei civili innocenti». Zelensky ha inoltre espresso l’auspicio che il Vaticano continui a offrire il proprio sostegno morale alla causa ucraina, concludendo: «Auguro a Sua Santità Leone XIV saggezza, ispirazione, forza spirituale e fisica per adempiere alla sua nobile missione. 🔗Lettera43.it © Lettera43.it - Da Putin a Zelensky, le reazioni all’elezione a Papa di Robert Prevost

