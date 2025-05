(Adnkronos) – Il nome Leone è stato portato da ben 13 papi, a partire dal V secolo fino all'inizio del XX secolo. Questo nome , scelto oggi dal nuovo Papa Robert Francis Prevost , che si chiamerà Leone XIV, richiama forza e maestà. E' stato adottato da alcuni dei pontefici più influenti della storia della Chiesa. L'eredità .L'articolo Da Prevost a Leone XIV, il significato del nome del nuovo Papa proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 .com

Da Prevost a Leone XIV: il significato del nome del nuovo Papa - Il Conclave del 2025, tenutosi nella Cappella Sistina dopo la morte di Papa Francesco, ha eletto il cardinale statunitense Robert Francis Prevost come nuovo Pontefice, segnando una svolta storica: è il primo Papa americano nella storia della Chiesa cattolica. La sua scelta del nome pontificale, Leone XIV, ha immediatamente catturato l’attenzione del mondo, suscitando curiosità e speculazioni. Perché un cardinale di Chicago, con una lunga esperienza missionaria in America Latina e un profilo che unisce rigore dottrinale e sensibilità pastorale, ha optato per questo nome, evocativo di forza, ... 🔗quotidiano.net