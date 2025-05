Da Mattarella i candidati ai David e lui ne riceve uno speciale - Roma, 7 mag. (askanews) - Come ogni anno, i candidati ai David di Donatello sono stati ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica prima della cerimonia di premiazione. E quest'anno a Sergio Mattarella è stato consegnato un David speciale per il 70esimo anniversario dei Premi, per essere stato in questi anni, ha detto la presidente e direttrice artistica, Piera Detassis, "punto di riferimento solido e speciale del cinema italiano". 🔗quotidiano.net

