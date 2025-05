CSD | Alleanza atlantica garanzia primaria per scongiurare guerra

Roma, 8 mag. (askanews) – “Il Consiglio Supremo di Difesa ritiene che l’Alleanzaatlantica resti la garanziaprimaria per scongiurare lo spettro della guerra, in un contesto che ha visto evocare anche lo scenario nucleare”. E’ quanto si legge nel comunicato finale della riunione che si è svolta oggi al Quirinale e presieduta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Si inquadrano in questa funzione di garanzia le missioni cui l’Italia partecipa a sostegno degli Alleati nell’Europa nord-orientale – si legge ancora nel comunicato -. In tal senso, il Consiglio ha sottolineato l’importanza dell’impegno dei nostri contingenti militari e della capacità e determinazione a rispondere alle minacce esterne, nonché a concorrere alla difesa dello spazio aereo europeo dell’Alleanza”. L'articolo CSD: Alleanzaatlanticagaranziaprimaria per scongiurareguerra proviene da Ildenaro. 🔗Ildenaro.it

Su altri siti se ne discute

Giorgia Meloni: la sicurezza dell'Europa è garantita dall'Alleanza Atlantica - "Io ho sempre detto e ritengo che queste garanzie di sicurezza devono essere realizzate nel contesto dell'Alleanza Atlantica perché penso che questa è la cornice migliore per garantire una pace che non sia né fragile né temporanea, perché appunto non ci sia più il rischio che l'Europa possa ripiombare nel dramma della guerra. Le altre soluzioni come ho già detto mi sembrano più complesse e francamente meno efficaci". 🔗quotidiano.net

Giorgia Meloni: Europa tra sicurezza e competitività con l'Alleanza atlantica - "Siamo d'accordo che oggi più che mai le grandi questioni che l'Europa non può permettersi di eludere, sono la sicurezza dei cittadini e la competitività del sistema produttivo. L'Europa deve avere il coraggio di lavorare in maniera concreta per consolidare il pilastro europeo dell'Alleanza atlantica in ottica di complementarietà strategica con quello americano". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte dopo l'incontro con il primo ministro svedese Ulf Kristersson, a Palazzo Chigi. 🔗quotidiano.net

Crosetto: Meloni è la più adatta a dialogare con Trump per non spezzare l’alleanza atlantica - Dai dazi alla guerra russo ucraina, dal riarmo alla missione della premier Meloni negli Usa. Tanti i temi affrontati dal ministro Guido Crosetto ospite a “Cinque minuti” su Rai Uno. Si parte dalla mattanza di ieri a Sumy, la strage di 37 civili caduti sotto il raid russo e dalle chance sul cessate il fuoco tra Kiev e Mosca. Per proseguire con la trasferta americana della premier Meloni.Crosetto: Putin non si fermerà, sta giocando con Trump“Ho l’impressione che la Russia stia giocando un po’ con la buona fede di Trump, che pensava di poter arrivare a una tregua in tempi veloci, e ... 🔗secoloditalia.it

Se ne parla anche su altri siti

CSD: Alleanza atlantica garanzia primaria per scongiurare guerra; Csd, Italia raggiungerà 2% cento del Pil per spese Difesa; Italia | Spese Difesa al 2% del PIL per Impegno NATO Conferma il Consiglio Supremo di Difesa. 🔗Ne parlano su altre fonti

CSD: Alleanza atlantica garanzia primaria per scongiurare guerra - Roma, 8 mag. (askanews) – “Il Consiglio Supremo di Difesa ritiene che l’Alleanza atlantica resti la garanzia primaria per scongiurare lo spettro della guerra, in un contesto che ha visto evocare anche ... 🔗askanews.it

Csd, Italia raggiungerà 2% cento del Pil per spese Difesa - (ANSA) - ROMA, 08 MAG - 'L'Italia raggiungerà il 2 per cento del PIL per le spese della Difesa, impegno sottoscritto, in ambito NATO, già nel 2014 ... 🔗notizie.tiscali.it

Meloni, a Kiev garanzie nel contesto dell'Alleanza atlantica - (ANSA) - ROMA, 26 FEB - "Io ho sempre detto e ritengo che queste garanzie di sicurezza devono essere realizzate nel contesto dell'Alleanza atlantica perché penso che questa è la cornice migliore ... 🔗msn.com